В Ялте стартовал ежегодный Парад тюльпанов

Ежегодный 19-й Парад тюльпанов стартовал в Никитском ботаническом саду Ялты, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона.
В этом году экспозиция получила название «Романтика Крымской Весны». От прошлогоднего события она отличается большим количеством представленных сортов и многообразием их цветовой гаммы.
Науке известно всего 15 классов тюльпанов. Восемь из них «вышли на парад» — это 110 тыс. цветов 113 сортов, собранных в одном месте. При этом 109 сортов разместились в открытом грунте на демонстрационной площадке, а четырьмя другими украсили газоны. Почти 60% выставки занимают сорта класса Триумф.
