В Тюмени благоустроят сквер Журналистов

Специалисты установят инсталляцию «Газета», над макетом которой будут работать тюменские журналисты.

Источник: Национальные проекты России

Сквер Журналистов благоустроят в Тюмени, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

В сквере появятся аллея с теневыми зонами, качели, площадка для интервью, радиальные скамейки, арт-объекты, парковочные карманы и уличное освещение.

Одна из ключевых идей — создание тематической зоны, посвященной тюменским средствам массовой информации, чтобы жители знали своих журналистов, редакционные коллективы и издания. Специалисты установят инсталляцию «Газета», над макетом которой будут работать тюменские журналисты. Арт-объект станет символом единства городского медиасообщества.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.