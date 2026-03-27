В Тюмени благоустроят сквер Журналистов

Сквер Журналистов благоустроят в Тюмени, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
В сквере появятся аллея с теневыми зонами, качели, площадка для интервью, радиальные скамейки, арт-объекты, парковочные карманы и уличное освещение.
Одна из ключевых идей — создание тематической зоны, посвященной тюменским средствам массовой информации, чтобы жители знали своих журналистов, редакционные коллективы и издания. Специалисты установят инсталляцию «Газета», над макетом которой будут работать тюменские журналисты. Арт-объект станет символом единства городского медиасообщества.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.