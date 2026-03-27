Отечественные промысловики заметили, что новый деликатесный моллюск заполнил Азовское море. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Минсельхозпрода.
Наряду с привычной добычей рапаны и мидий в акватории Таганрогского залива фиксируется масштабное распространение скафарки. Этот двустворчатый моллюск стал новым перспективным объектом для местных рыбохозяйственных предприятий.
— По оценкам специалистов, скафарка обладает высокими вкусовыми качествами и может стать востребованным деликатесом, превосходя по гастрономическим характеристикам всем привычные виды, — пояснили перспективы нового направления в сельскохозяйственном ведомстве.
На текущий год чиновники официально утвердили рекомендуемый объем добычи этого деликатеса в размере трех тысяч тонн. Эксперты считают, что у донского промысла моллюсков сейчас формируется огромный потенциал для дальнейшего роста.
