Новый деликатесный моллюск заполнил Азовское море

В Ростовской области начали промышленный вылов двустворчатого моллюска.

Источник: Комсомольская правда

Отечественные промысловики заметили, что новый деликатесный моллюск заполнил Азовское море. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Минсельхозпрода.

Наряду с привычной добычей рапаны и мидий в акватории Таганрогского залива фиксируется масштабное распространение скафарки. Этот двустворчатый моллюск стал новым перспективным объектом для местных рыбохозяйственных предприятий.

— По оценкам специалистов, скафарка обладает высокими вкусовыми качествами и может стать востребованным деликатесом, превосходя по гастрономическим характеристикам всем привычные виды, — пояснили перспективы нового направления в сельскохозяйственном ведомстве.

На текущий год чиновники официально утвердили рекомендуемый объем добычи этого деликатеса в размере трех тысяч тонн. Эксперты считают, что у донского промысла моллюсков сейчас формируется огромный потенциал для дальнейшего роста.

