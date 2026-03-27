Командный дух против огня: кадры, которые заставят уважать калининградских спасателей еще больше

На стадионе «Ростех-Арена» завершились соревнования на звание лучшей команды территориального пожарно-спасательного гарнизона Калининградской области. Спасатели соревновались в ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте: деблокировали пострадавших, тушили условные автомобили, предотвращали возгорания и взрывы. Здесь ценится командная работа, скорость и точность.
В финале встретились четыре сильнейшие команды. Им предстояло выполнить задания в условиях, максимально приближенных к реальным. С помощью гидравлического инструмента они вскрывали салон легковушки, фиксировали автомобиль, обесточивали его, тушили возгорание и добирались до пострадавших — водителя и пассажира. После деблокировки и первой помощи их доставляли к месту условной стоянки медиков.
Победу одержала команда пожарно-спасательной части № 3 имени Александра Гернера. Именно ей предстоит представлять гарнизон на соревнованиях Северо-Западного федерального уровня. Остальные участники тоже показали достойный результат. Спасатели доказали, что к реальным вызовам они готовы.