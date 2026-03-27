Новак поручил Минэнерго подготовить проект запрета экспорта бензина с 1 апреля

Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило правительство по итогам совещания.
— По итогам совещания Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка, — говорится в публикации.
Там также уточнили, что объемы переработки нефти сохраняются на уровне марта прошлого года, что позволяет обеспечивать стабильные поставки нефтепродуктов.
Правительство России решило ввести временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до конца июля 2026 года. Такая мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
Динамика цен на российском топливном рынке в феврале показала умеренный рост, который, однако, оказался ниже общего уровня инфляции в стране. Так, за прошедший месяц потребительские цены на моторное топливо увеличились незначительно.