«Мурал, транспорт и фестивали»: как в Калининграде планируют отмечать 80-летие региона

Празднование пройдёт в несколько этапов.

Городские власти запланировали масштабную программу празднования 80-летия Калининградской области. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте».

«Уже этой весной калининградцы и гости города начнут замечать праздничное оформление, посвящённое 80-летию Калининградской области. Мы подготовили комплексный план визуального и событийного наполнения города, который будет разворачиваться поэтапно в течение всего года», — рассказала Дятлова.

В апреле на медиаэкранах города начнут транслировать праздничные материалы в фирменном стиле 80-летия. Кроме того, на улице Октябрьской, 79 нарисуют мурал на тему «Возрождение города». На нём появится образ строителя-переселенца, который восстанавливал Калининград.

Также в середине мая забрендируют общественный транспорт. Символику нанесут и на остановочные павильоны.

Основная часть празднования пройдёт в День города в начале июля. На эти даты запланированы более 100 мероприятий, включая чествование ветеранов, фестивали и так далее.

В разных районах Калининграда в рамках празднования откроют несколько объектов и благоустроенных общественных пространств. Среди них — Философский мост, набережная Петра Великого, территория у озера Пенькового, детская площадка в Макс-Ашманн-парке, Борисовский бульвар и другие.

Ранее региональные власти представили основные мероприятия празднования 80-летия Калининградской области. Всего в честь праздника запланировали 110 мероприятий.