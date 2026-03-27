Ошибки и преимущества начинающих инвесторов

Если частный инвестор спокойно переносит волатильность рынка, он может добиться больших результатов, чем профессиональные игроки. Об этом в эфире Радио РБК рассказал Михаил Поддубский из «Т-Капитал».

Источник: РБК

Зачастую профессиональные участники рынка сфокусированы на краткосрочном перформансе: закрыть квартал или год лучше бенчмарка и прямых конкурентов. Преимущество частного инвестора в возможности мыслить большими горизонтами и спокойно переживать краткосрочную волатильность, подчеркнул управляющий активами на рынке акций «Т-Капитал» на Радио РБК.

При этом многие начинающие инвесторы смотрят на прошлые доходности и экстраполируют их в будущее, но такой подход является ошибочным. Например, если посмотреть на динамику акций США на момент 2010 года, можно сделать вывод о неизбежной убыточности этих бумаг в будущем. В действительности за последние 16 лет американский фондовый рынок показал «умопомрачительную» доходность. Поэтому разумнее сравнивать сегодняшнюю цену актива с будущей отдачей, отметил эксперт.

