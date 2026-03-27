Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в пятницу, 27 марта, назвал несоответствующими действительности заявления о том, что американские гарантии безопасности Киеву связаны с отводом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса.
— Это ложь. Очень жаль, что президент Украины Владимир Зеленский это сказал, потому что он знает — это неправда. Ему сказали не это (…) Ему сказали очевидное: гарантии безопасности не заработают, пока война не закончится, — сказал Рубио.
По его словам, Вашингтон лишь выполняет функции посредника.
В зарубежных СМИ появилась информация, что деньги Украины, предназначенные на ведение боевых действий, могут закончиться уже в июне 2026 года. Причиной стала блокировка помощи от ключевых доноров из-за множества факторов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в переговорах по урегулированию конфликта на Украине после начала военной операции США в Иране, не соответствует действительности.