Росавиация продлила ограничения на полёты в Иран и Израиль до 17 апреля

Ранее и Европейское агентство по авиационной безопасности снова продлило предупреждение для авиаперевозчиков об опасности перелётов над Ближним Востоком. Согласно уведомлению на сайте регулятора, режим повышенного риска будет действовать минимум до 10 апреля. Под ограничения попадают воздушные пространства 11 стран: от Бахрейна и Ирана до Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов — фактически весь регион, охваченный вооружённым конфликтом.