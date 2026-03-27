Как отличить черемшу от опасной чемерицы: советы

Специалисты советуют перед покупкой присмотреться к товару, обратить внимание на листья: у черемши они мягкие и тонкие, чемерица обладает более жесткими и грубыми. Но главным маркером станет чесночный аромат. Если растереть лист и будет характерный запах, то зелень можно покупать.