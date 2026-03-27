Как отличить черемшу от опасной чемерицы: советы

С приходом весны на прилавках появляется все больше зелени. Первые травы везут из Краснодарского края и Дагестана, среди привычной кинзы и укропа, есть листья черемши.
Но покупая эту зелень, нужно быть внимательным: за аппетитной и ароматной черемшой может скрываться ее двойник — чемерица. Последняя способна привести к отравлению, сообщает 360.ru.
Специалисты советуют перед покупкой присмотреться к товару, обратить внимание на листья: у черемши они мягкие и тонкие, чемерица обладает более жесткими и грубыми. Но главным маркером станет чесночный аромат. Если растереть лист и будет характерный запах, то зелень можно покупать.
— И если посмотреть на обратную сторону листа, то у чемерицы можно увидеть белёсый налет, такие ворсинки, чего нет у черемши, — говорит Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина.
Эксперты также советуют приобретать зелень только в местах, где работает ветеринарная лаборатория.
От употребления в пищу чемерицы быстро наступает тошнота, падает давление и нарушается сердечный ритм. Врач предупредила, что последствия будут зависеть от количества съеденной черемши.
На Северном Кавказе черемша, известная как медвежий лук, доказала свою эффективность в борьбе с бактериями. По словам ученого Лиды Хашиевой, содержащиеся в черемше фитонциды способны убивать простейших за 10 минут. Черемша также богата витаминами и антиоксидантами, сообщает Царьград.