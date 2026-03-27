Футзалисты «Торпедо» неожиданно проиграли дома с «сухим» счётом

В повторном матче 23-го суперлиги мужского чемпионата России по футзалу «Торпедо» (Нижегородская область) потерпело домашнее поражение от питерского «Кристалла».
Напомним, вчера волжанам удалось переломить игру во втором тайме и добиться победы со счётом 5:2. А вот сегодня игра у торпедовцев совсем не получилась. «Кристалл», идущий на 8-й позиции, забил по два мяча в каждом тайме и отпраздновал успех со счётом 4:0.
«Торпедо» осталось на 7-м месте в турнирной таблице. Следующий тур нижегородцы пропустят, но приплюсуют в свою копилку 6 очков из-за снятия липецкого ЛКС. Потом наши сыграют только 18−19 апреля на своей площадке против КПРФ из Москвы.
