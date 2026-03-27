Останина предложила запретить детям до 14 лет пользоваться интернетом

В Госдуме предлагают ограничить доступ детей до 14 лет к интернету, разрешая им выходить в сеть только после получения паспорта, сообщила РБК глава комитета по защите семьи Нина Останина.
«Такая мера уже реализовывается в 25 государствах мира и первым по этому пути пошел Китай, который запретил детям использовать интернет, защищая тем самым физическое и психическое здоровье детей, уберегая детей от совершения разного рода действий, подлежащих уголовному и административному наказанию», — объяснила она.
По словам Останиной, меру хотят ввести в связи со снижением возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет, а также отсутствия комплексных и системных мер.
Как пример глава комитета привела случай от 26 марта, когда в Челябинске ученик 9-го класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в одноклассницу. «Совершенно очевидно, что весь этот грустный план у парня с печальными последствиями не сам по себе возник, а все-таки это результат того, что он почерпнул из интернета. Вряд ли мальчика учили этому дома», — утверждает Останина.
В связи с этим, она считает медийное и общественное пространство вместе с социальными сетями «самым воспитательным инструментом, который воздействует на наших детей».
Сегодня прошло заседание рабочий группы по мерам профилактики деструктивного поведения, в котором участвовали эксперты-психологи из нескольких институтов. «Мнение было сформировано следующее: система профилактических мер нуждается в расширении. Это пожелание совпало с позицией министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова, который на днях сказал о том, что детям с 3-х лет и до совершеннолетия надо запретить интернет», — рассказала Останина.
Такие действия станут вторым шагом, первым стал запрет на использование гаджетов в образовательных организациях. «Ну, а следующий шаг, повторяю — последовать примеру 25 государств, которые защитили своих детей от деструктивного влияния социальных сетей», — настаивает глава комитета.
В качестве реализации запрета Останина предлагает «гаджеты забрать и все». Дальнейшее соблюдение запрета будет находится под ответственностью родителей.
«Может быть, речь даже идет об административных наказаниях за пользование интернетом и иностранными мессенджерами [для детей]. Мы же знаем, кто туда заходит и где заходит. Всё это Роскомнадзор может отметить для себя, понимать, где это происходит. Поэтому просто тогда блокировать», — добавила она.
Кроме этого, детям до 14 лет нельзя будет заводить аккаунты в социальных сетях. Как исключение, родители сами могут давать пользоваться своим аккаунтом, но «это будет уже дело самих родителей».
Ранее ряд стран сообщили о желании запретить подросткам пользоваться соцсетями. Так, ввести ограничения доступа к социальным сетям для детей младше 16 лет хотят в Литве, а в Малайзии такие меры планируют реализовать уже в 2026 году. Испания и Греция также собираются ввести такой запрет для детей и подростков, писал в феврале Reuters. Во Франции подобный законопроект был принят в первом чтении 27 января.
Такие ограничения уже действуют в некоторых странах. В октябре 2024 года в Норвегии решили ужесточить запрет на использование соцсетей детьми. В стране действовал возрастной ценз, согласно которому те могут пользоваться соцсетями только с 13 лет. Правительство решило поднять порог до 15 лет. В том же году пользоваться соцсетями запретили и детям до 16 лет в Австралии.
