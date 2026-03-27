Росавиация продлила рекомендацию остановить продажу билетов в ОАЭ

«Росавиация продлила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ до 16 апреля включительно», — говорится в сообщении.
Кроме этого, ведомство продлило рекомендации NOTAM по использованию воздушного пространства Израиля и Ирана. «Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 02:59 МСК 17 апреля 2026 года», — предупредила Росавиация.
