Весеннее лето закончилось, наступает мокрая осень: В Молдове пока ещё до +19 и дождь, синоптики рассказали, когда похолодает

В эти выходные Молдова окажется во власти южного циклона, который принесет с собой похолодание и дожди. Если в субботу еще будет тепло до 19 градусов, то к воскресенью осадки пройдут по всей стране, а температура воздуха упадет до 9−14 градусов.
Если подробнее, то в Кишинёве в субботу +18. Дожди. Ночью + 8, дождь усилится.
В прошлом году 28 марта днём было + 16, а ночью + 8. Ну, почти попали по погоде.
На юге Молдовы днём + 19, ночью +7. Дождь.
На севере страны днём + 14, ночью +3.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
