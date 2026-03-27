В ФБР прокомментировали взлом личной почти директора бюро

Во взломанной почте директора бюро Кэша Пателя не было никакой правительственной информации, там хранились исключительно исторические данные. Об этом сообщило ФБР США в интервью РИА Новости.
Американское бюро подтвердило факт взлома. Однако сразу же заверило, что ничего секретного хакеры не смогли украсть.
«ФБР осведомлено о злоумышленниках, нацеленных на личную электронную почтовую информацию директора Пателя, и мы приняли все необходимые меры для снижения потенциальных рисков, связанных с этой деятельностью», — рассказали представители ведомства.
Напомним, что 27 марта хакерская группа Handala Hack Team смогла взломать электронную почту Кэша Пателя. Причем злоумышленники сами признались в преступлении на своем портале. В подтверждение своих слов хакеры разместили личные снимки главы ФБР, а также другие документы бюро.