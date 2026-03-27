В Волгограде завершился второй день форума «Образование-2026»

В областном центре на «Волгоград Арене» продолжается XIX Волгоградский областной форум «Образование-2026». Завершится масштабное мероприятие в субботу, 28 марта.
Центральным событием стало подписание соглашения о создании консорциума образовательных организаций высшего образования межуниверситетского кампуса мирового уровня.
В рамках форума на площадке «Волгоград Арены» были подписаны 16 соглашений о сотрудничестве. Специалисты также рассмотрели вопросы подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны и ряд других вопросов.
Представители педагогического и родительского сообществ, предприятий, студенты, школьники и общественники ознакомились в ходе форума с проектом памятника бойцам СВО. Мемориальный комплекс станет символом общей признательности и благодарности потомкам Поколения Победителей.
Кроме этого, волгоградские школьники и студенты на площадке форума защитили проекты XI сезона международного конкурса «Большие вызовы». Юные исследователи представили разработки в направлениях: «Большие данные», «Новые материалы», «Транспортно-логистические и беспилотные технологии», «Современная энергетика», «Экология».
Среди проектов 2026 года — сеточный снаряд для перехвата дронов, платформа для развития и воспитания подростков, создание радиоуправляемых моделей сельхозтехники и другое.