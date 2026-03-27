В Ростовской области 97 артистов получат специальные премии в день театра

Власти Ростовской области выделили 45 миллионов на поддержку местных театров.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжение, согласно которому на Дону 97 артистов получат специальные премии в день театра.

Торжественные выплаты за значительный вклад в развитие культуры направят актерам и художественному персоналу. Главным критерием отбора стали специалисты, отдавшие местной сфере искусства не менее 20 лет жизни.

— В этом году из областного бюджета выделено около двадцати миллионов рублей на организацию гастролей и фестивалей. Эта поддержка — часть системной работы по развитию творчества в регионе, — подчеркнул губернатор.

Помимо региональных выплат, в текущем году донские площадки продолжат участие в федеральных программах поддержки культуры. За счет выделенной государством субсидии в размере почти 26 миллионов рублей коллективы создадут новые постановки и укрепят материально-техническую базу.

