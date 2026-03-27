Накладные зубы выпали у участницы конкурса красоты во время выступления

Во время конкурса красоты «Мисс Таиланд» у 18-летней участницы Камалван Чанго выпали накладные зубы. Инцидент произошел на сцене перед жюри и сотнями зрителей. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Модель выкрутилась в моменте — отвернулась, вставила винировые накладки на место и продолжила выступать. Сообщается, что за несколько дней до отборочного этапа девушка выбила передний зуб и не успела попасть к стоматологу, — говорится в публикации.
