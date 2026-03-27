В Астане отменен концерт Полины Гагариной

Запланированный на 5 апреля в Астане концерт российской певицы Полины Гагариной был отменен. Об этом говорится в сообщении на казахстанском сайте Zakazbiletov. kz.
Организаторы заверили, что отмена произошла по независящим от них причинам, а также не связана с артисткой. Площадкой для выступления должен был стать Конгресс-холл в Астане.
«Возврат денежных средств будет оформлен автоматически в течение 14 дней. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — указано в заявлении.
Примечательно, что на официальном сайте Гагариной это выступление и вовсе не значилось в расписании. Ближайшие анонсированные концерты исполнительницы запланированы на 15 апреля в Бишкеке и 16 апреля в Ташкенте.
KP.RU прежде сообщал, что в Апатитах Мурманской области отменили два концерта российского комика Алексея Щербакова. Они должны были состояться 29 марта.