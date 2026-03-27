В ЛНР молодежная лаборатория запатентовала научную разработку

ЛУГАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Созданная по национальному проекту молодежная научная лаборатория в ЛНР запатентовала разработку в промышленном секторе, рассказал глава региона Леонид Пасечник.
Всего в вузах ЛНР открыло более 20 научных лабораторий, четыре из которых — в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
«Две молодежные лаборатории, созданные по нацпроекту, добились значительного прогресса в своих исследованиях. Команды новых центров, расположенных на базе ЛГУ имени Владимира Даля, трудятся над разработкой “цифрового разума” для сложной техники. Среди достижений одной из лабораторий — получение патента на систему точного мониторинга технического состояния цепных передач машин и механизмов в реальном времени», — написал Пасечник в своем канале в Max.
По его словам, разработка имеет большое значение для промышленного сектора региона, поскольку позволяет своевременно диагностировать износ деталей у оборудования и значительно повышает эффективность его обслуживания.