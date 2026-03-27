Маршрут выходного дня: от барокко до космоса

Еще одни выходные в Нижнем Новгороде будут полны ярких выставок, культовых фильмов и концертов любимых исполнителей. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этого уикенда.
29 марта в кинотеатре «Синема парк седьмое небо» покажут спектакль «Ромео и Джульетта во мгле».
Спектакль в исполнении артистов Молодой студии Льва Додина. Камерная, психологически насыщенная версия вечной трагедии создана на основе сочинения Льва Додина с использованием текстов Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Яна Отченашека, Александра Солженицына и Элиф Шафак.
На сцене — молодые актёры студии Додина: энергия, движение, песни, драки и драматические сцены. Музыка Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса и Антонио Вивальди сопровождает эту историю, соединяя разные эпохи в одном сценическом пространстве.
В Волго-Вятском филиале Пушкинского музея работает выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век», посвященная одной из самых интересных вех в истории искусства. Проект выстроен как своеобразный диалог между эпохами: в залах Арсенала произведения старых мастеров представлены вместе с работами современных российских художников.
12+В эти выходные в кинотеатре «Орлёнок» покажут фильм «Секретный агент».
Бразилия, 1977 год. Бывший профессор Марсело вынужден скрываться от властей, превратившись в человека без прошлого и будущего. Теперь его главная цель — вернуться в родной город, забрать маленького сына и начать новую жизнь. Но прошлое уже идёт по его следу. За Марсело охотятся наёмники, и каждый новый день — игра на выживание в мире тотальной слежки и страха.
«Секретный агент» — сатирический триллер Клебера Мендонсы Фильо, номинированный на «Оскар»-2026 в категориях «Лучший фильм», «Лучший актёр», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший кастинг». Фильм получил наибольшее количество наград на Каннском фестивале-2025: за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и приз ФИПРЕССИ.
28 марта в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут фильм «Убийство священного оленя».
Успешный кардиохирург Стивен живёт обычной размеренной семейной жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Но вскоре спокойствие нарушается призраком из прошлого Стивена, и у одного из его детей без видимой причины отказывают ноги.
28 марта в Milo Concert Hall пройдёт концерт «АК-47».
АК-47 отправляются в сольный тур по городам России. В программе — треки с альбома «Пятый», а также все главные хиты группы, которые давно стали частью истории русского хип-хопа. На сцене — Витя АК и Максим АК. Концерты пройдут с живыми барабанами. Зрителей ждут плотный звук, узнаваемая подача и песни, которые мы все знаем наизусть.
18+В «МТС Live Холл (ex. Юпитер)» 28 марта состоится концерт Ларисы Рубальской.
Лариса Рубальская — не только популярная поэтесса-песенница, она — человек-праздник! Каждое появление Ларисы Алексеевны на телеэкране, в радиоэфире или на сцене заряжает зрителей оптимизмом и жаждой жизни. Рубальская написала стихи для более чем 600 песен. Их исполняли Иосиф Кобзон, Владимир Мигуля, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Анна Вески, Ирина Аллегрова, Александр Малинин, Татьяна Овсиенко и многие другие.
Её стихи трогают душу, проникают в сердце. Её понимание женской судьбы, помноженное на литературный талант, дарит минуты наслаждения тем, кто любит песню и поэзию, кто верит в высокие чувства. Не случайно множество её стихотворений, положенных на музыку, стали шлягерами, а поэтические сборники никогда не залеживаются на книжных прилавках.
0+29 марта в Центре культуры «Рекорд» пройдёт предпремьерный показ «Звёзды засыпают». Гостем станет исполнитель главной роли Марк Эйдельштейн.
Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя в престижном университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна, где дома тонут в песках. Но возможно ли отпустить мечту?
