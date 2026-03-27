Politico: США начали сообщать союзникам о перебоях с поставками оружия Украине

США могут сократить поставки оружия на Украину из-за истощения запасов на фоне военной операции на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США начала оповещать союзников о перебоях в поставках вооружений для Украины. Об этом сообщает издание Politico.

«Это предупреждение ставит под угрозу ключевую программу, в рамках которой союзники покупают оружие у США для его передачи Киеву», — говорится в материале.

Источник сообщает, что уведомления были направлены на фоне опасений стран Европы о перенаправлении Вашингтоном оружия, приобретенного для пополнения истощающихся арсеналов. Как утверждает издание, решение связано с военной операцией США на Ближнем Востоке. Инициатива затронет передачу Киеву боеприпасов и зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее KP.RU сообщал, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток. Как заявляет Washington Post, американцы начали истощать свои критичные оружейные запасы из-за войны с Ираном.

