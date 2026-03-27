В плей-офф КХЛ «Торпедо» повело в серии с «Северсталью»

На череповецком льду команды обменялись победами — 4:1 в пользу наших хоккеистов и 0:4. В первом нижегородском матче соперники тоже ограничились четырьмя голами.
Тренерский штаб «Торпедо» заявил такой состав: Костин (Шугаев в запасе); Сизов (А) — Конюшков (А), Гончарук — Летунов — Фирстов; Нарделла — Силаев, Виноградов — Ткачёв (К) — Атанасов; Журавлёв — Александров, Гараев — Свищёв — Муханов; Бойков, Шавин — Белевич — Принс, Яремчук.
В отсутствие дисквалифицированного на одну игру Алексея Кручинина капитаном стал Владимир Ткачёв, который и открыл счёт броском с нулевого угла, причём передачу получил от оказавшегося за чужими воротами Сергея Бойкова. Шла 8-я минута. На 29-й наше преимущество удвоил дебютант плей-офф Амир Гараев, хозяева площадки имели численное преимущество. На 32-й минуте гости тоже реализовали большинство, свою третью шайбу в этой серии забросил Михаил Ильин. За 65 секунд до конца основного времени точку поставил лучший торпедовский бомбардир Егор Виноградов, поразивший пустые ворота, — 3:1 в матче, 2:1 в серии.
В целом хозяевам площадки удалось навязать гостям свою игру. Соотношение бросков в створ — 32:34, совсем небольшой перевес «сталеваров».
Следующая игра ⅛ финала (серия до четырёх побед) состоится в Нижнем Новгороде 29 марта. 31-го числа команды сойдутся в Череповце.