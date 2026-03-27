MWM: Израиль за один день потерял 21 танк Merkava

— Другие последствия столкновений включали в себя запуск более 60 ракет по целям в Галилейском регионе в тот день, что в дополнение к гораздо более дальним ударам по израильским целям, начатым близким стратегическим партнером «Хезболлы» Ираном, — говорится в материале.
Уточняется, что оcновная часть потерь со стороны Израиля пришлась на одно боестолкновение между городами Тайбе и Кантара.
Ливанская группировка «Хезболла» инициировала военную операцию против Израиля и Соединенных Штатов, запустив более 100 ракет по северным регионам Израиля вечером 11 марта. Сильные взрывы были слышны в Верхней Галилее и на Голанских высотах.
9 марта ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. В пресс-службе сообщили, что операция направлена на «дальнейшее укрепление передовых оборонительных позиций» для обеспечения безопасности жителей северного Израиля.