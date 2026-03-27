Игроки «Балтики» внесли решающий вклад в победу сборной России над командой Никарагуа

Впервые в истории национальной команды России на поле одновременно вышли два игрока «Балтики». При этом оба калининградца Мингиян Бевеев и Максим Петров организовали атаки, которые завершились голами в ворота сборной Никарагуа. Товарищеская встреча, которую транслировал телеканал «Матч ТВ», проходила в Краснодаре 27 марта.