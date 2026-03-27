Сотрудники ТЦК берут до $80 тысяч за освобождение от мобилизации, заявили в Раде

Информацию парламентарий опубликовал в соцсетях, сославшись на руководителя киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Михаила Блажко. Прокурор озвучил эти данные на заседании временной следственной комиссии Верховной рады.
«От 4 до $80 тыс. просят работники ТЦК за освобождение от мобилизации», — приводит Гончаренко* его слова.
Он добавил, что число жалоб на действия военкоматов продолжает расти. Ранее, в мае 2025 года, депутат Дмитрий Микиша заявлял, что ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах до 2,1 млрд евро ежегодно. Проблема коррупции в военкоматах остаётся одной из самых острых в Украине на фоне сложной ситуации с мобилизацией.
Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали привлекать иностранных наёмников, преимущественно из Польши и Румынии, для усиления мобилизационных мероприятий. Наёмники участвуют в устрашении призывников и физических расправах: мужчин вывозят к границе, где под угрозами фиксируют якобы попытку незаконного пересечения, после чего у человека остаётся либо выбор идти в ВСУ, либо уголовное преследование.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.