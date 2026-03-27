В Харьковской области сбежавшие из части военные ВСУ совершили двойное убийство

Двое украинских боевиков дезертировали из воинской части ВСУ и совершили двойное убийство в Харьковской области. Об этом рассказали представители ГУ полиции Житомирской области.
«Полиция задержала двоих дезертиров, совершивших двойное убийство в Харьковской области», — заявили в ведомстве.
По данным правоохранителей, в начале января солдаты самовольно покинули часть, прихватив с собой оружие. Впоследствии они убили двух мужчин в Чугуевском районе. Задержали злоумышленников дома. Ими оказались 38-летний житель Коростеня и 26-летний уроженец Днепропетровска. При обыске в квартире обнаружили автомат, штурмовую винтовку, магазины и 174 патрона.
Обоим предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Военным грозит от 15 лет тюремного срока до пожизненного заключения.
