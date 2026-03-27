Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Алтухов: США стратегически просчитались, напав на Иран

Депутат объяснил, почему оккупация Ирана со стороны США только сплотит народ.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов назвал главный просчет США в противостоянии с Ираном.

По словам депутата, Вашингтон допустили стратегический просчет, боевые действия истощают американские запасы оружия. Иран же получает в настоящий момент дополнительные доход от торговли нефтью. Так как страна занимает монопольные позиции в Ормузском проливе.

— При этом конфликт стремительно истощает американские запасы высокотехнологичных перехватчиков — ресурса, который восстанавливается годами, — сказал Алтухов NEWS.ru.

Депутат отметил, что США будут пытаться захватить остров Харк, но даже если операция увенчается успехом, то блокировать экспорт иранской нефти не удастся. Более того, это приведет к сплочению Ирана.

— У Ирана есть терминал Джаск, который был построен именно для обхода Ормузского пролива в кризисных ситуациях, — отметил Сергей Алтухов, добавив, что оккупация иранской территории позволит представить страну как «защиту территориальной целостности».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше