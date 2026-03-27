Депутат Алтухов: США стратегически просчитались, напав на Иран

По словам депутата, Вашингтон допустили стратегический просчет, боевые действия истощают американские запасы оружия. Иран же получает в настоящий момент дополнительные доход от торговли нефтью. Так как страна занимает монопольные позиции в Ормузском проливе.
— При этом конфликт стремительно истощает американские запасы высокотехнологичных перехватчиков — ресурса, который восстанавливается годами, — сказал Алтухов NEWS.ru.
Депутат отметил, что США будут пытаться захватить остров Харк, но даже если операция увенчается успехом, то блокировать экспорт иранской нефти не удастся. Более того, это приведет к сплочению Ирана.
— У Ирана есть терминал Джаск, который был построен именно для обхода Ормузского пролива в кризисных ситуациях, — отметил Сергей Алтухов, добавив, что оккупация иранской территории позволит представить страну как «защиту территориальной целостности».