Рубио: США могут перенаправить на Ближний Восток предназначавшееся для Киева оружие

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в пятницу, 27 марта, заявил, что предназначавшееся для Украины оружие может быть перенаправлено на Ближний Восток.
— Этого пока не произошло. Пока ничего не было перенаправлено, но это может произойти (…) Я бы хотел четко дать понять, что в случае военной нужды (…) мы всегда будем на первом месте, если речь идет о нашем оборудовании, — подчеркнул Рубио.
Он уточнил, что речь идет о продаже вооружений по программе PURL, за которые заплатил Североатлантический альянс. Госсекретарь также добавил, что пока поставки оружия на Украину не приостанавливались, передает ТАСС.
Марко Рубио также назвал несоответствующими действительности заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что американские гарантии безопасности Киеву связаны с отводом Вооруженных сил Украины из Донбасса. Он отметил, что гарантии заработают только после завершения военного конфликта.
До этого журналист Кристоф Ваннер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не сможет предоставить Киеву ракеты для систем ПВО Patriot, которые требует украинский президент Владимир Зеленский.