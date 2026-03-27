Филиппов пропустит этап Кубка мира из-за визы

Российский ски-альпинист Никита Филиппов пропустит заключительный этап Кубка мира из-за отказа в визе. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.
Заключительный этап соревнований пройдет в Швейцарии с 1 по 5 апреля.
Филиппов отметил, что этап во Франции стал для него последним международным стартом в текущем сезоне.
В полуфинале спринтерской гонки он занял шестое место, не сумев выйти в финал.
«Лыжи слетели, крюк разогнулся, не мог зацепить долгое время, так и прибежал шестым», — пояснил спортсмен.
Филиппову 23 года, он является победителем чемпионата Европы 2026 года и серебряным призером Олимпийских игр в спринте.
В сезоне-2025/26 на его счету также три бронзовые медали этапов Кубка мира.
Ранее сообщалось, что за олимпийскую медаль Филиппову пообещали необычные подарки, включая «холодильник индейки».