Филиппов пропустит этап Кубка мира из-за визы

Российский ски-альпинист Никита Филиппов не выступит на этапе Кубка мира в Швейцарии из-за отказа в визе.

Источник: Аргументы и факты

Российский ски-альпинист Никита Филиппов пропустит заключительный этап Кубка мира из-за отказа в визе. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

Заключительный этап соревнований пройдет в Швейцарии с 1 по 5 апреля.

Филиппов отметил, что этап во Франции стал для него последним международным стартом в текущем сезоне.

В полуфинале спринтерской гонки он занял шестое место, не сумев выйти в финал.

«Лыжи слетели, крюк разогнулся, не мог зацепить долгое время, так и прибежал шестым», — пояснил спортсмен.

Филиппову 23 года, он является победителем чемпионата Европы 2026 года и серебряным призером Олимпийских игр в спринте.

В сезоне-2025/26 на его счету также три бронзовые медали этапов Кубка мира.

Ранее сообщалось, что за олимпийскую медаль Филиппову пообещали необычные подарки, включая «холодильник индейки».