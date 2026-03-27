В России предложили ввести вход в интернет только по паспорту

В последнее время несколько государств уже приняли законы, ограничивающие или запрещающие использование социальных сетей и интернета для несовершеннолетних определённого возраста. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой ускорить принятие закона, запрещающего детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Подобные ограничения уже вводятся в разных странах: в Австралии с декабря запрещена регистрация в соцсетях для лиц младше 16 лет, а в Непале эта мера привела к массовым протестам и беспорядкам с человеческими жертвами. В Казахстане также рассматривается законопроект о запрете соцсетей для детей до 16 лет, аналогичные инициативы обсуждаются в Германии.