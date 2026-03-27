Орбан указал на ярое желание Зеленского влезать во все мировые события

Орбан: Зеленский желает участвовать во всех выборах мира, кроме своих.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский яро желает участвовать во всех выборах мира, кроме своих. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Веспреме.

По его словам, украинские власти активно помогают оппозиции с целью сформировать в стране лояльное для них правительство. При этом он уточнил, что киевский режим сует свой нос не только в выборы Венгрии, но и США.

«Из вчерашних новостей я вижу, что деньги из Украины отправлялись даже на американские президентские выборы. Так постепенно Зеленский хочет участвовать во всех выборах, кроме своих собственных», — заявил венгерский премьер.

Помимо этого, Орбан обвинил Украину в том, что та превратила венгерское государство в зону операций спецслужб. Однако он пообещал, что в случае победы правящей партии все это очень быстро прекратится.

Ранее KP.RU писал о том, что Будапешт принял решение остановить все поставки газа на Украину. Поводом послужило хамство Зеленского. Венгерское правительство, устав терпеть угрозы со стороны Киева, пошло на крайние меры.

