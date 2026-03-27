Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак поручил запретить экспорт бензина в России с 1 апреля

Вице-премьер России Александр Новак дал Минэнерго задание подготовить проект постановления. Документ запретит экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщили в кабинете министров после совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

«Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года», — указано в сообщении.

Эта мера поможет стабилизировать цены на топливо. Она обеспечит приоритетное снабжение внутреннего рынка. На совещании Минэнерго доложило о текущей ситуации. Объёмы переработки нефти остаются на уровне марта 2025 года. Это позволяет стабильно поставлять нефтепродукты потребителям. Главная задача — не допустить рост цен на топливо внутри страны выше прогнозных значений.

Напомним, в конце 2025 года власти продлили до марта запрет на экспорт бензина для всех поставщиков. Также ввели эмбарго на вывоз дизельного топлива для трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки меньше миллиона тонн в год.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше