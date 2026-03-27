Россияне стали выбирать для путешествий Китай и Японию, а не Европу

Планируя путешествия на апрель, россияне чаще всего выбирали поездки в Турцию, Китай и Японию. А вот европейские страны, которые еще год назад весной были лидерами рейтинга, теперь отошли на второй план.
Турция пока сохраняет уверенное лидерство в списках самых привлекательных заграничных курортов, на долю этой станы в апреле пришлось 13,2% всех оформленных туров. Если сравнивать спрос с апрелем 2025 года, то прирост составил 36%. На второй строчке в топе самых популярных Китай, на долю Поднебесной пришлось 10,2% туров. А замыкает троку лидеров Япония — 7,7%. В первой пятерке так же оказались Таиланд (6,1%) и Италия (1,8%).
Представители туриндустрии подчеркивают, что приоритеты россиян резко меняются. Если в апреле 2025 года список возглавляла Италия, а Франция занимала четвертую строчку, то сейчас европейские направления заметно сдают позиции. Теперь только на шестой строчке можно увидеть Франция.
Как сообщает RuNews24, переориентация спроса связана с расширением авиасообщения с восточными странами. Сказались так же послабления в визовом режиме для россиян.