Болгария выделила 100 млн евро для расходов на топливо из-за роста цен

Правительство Болгарии выделило 100 млн евро для поддержки бизнеса и компенсации расходов на топливо на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр технического правительства страны Андрей Гюров.
«Еще в начале кризиса на Ближнем Востоке правительство предприняло быстрые меры, чтобы помочь гражданам с низкими доходами. Мы разработали пакет мер, чтобы избежать повышения цен и сохранить покупательную способность населения», — сообщил он в ходе брифинга.
Кабмин окажет поддержку транспортным компаниям и фирмам в области автоперевозок и сельского хозяйства, расходы которых значительно возросли из-за повышения цен.