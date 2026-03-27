Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болгария выделила 100 млн евро для расходов на топливо из-за роста цен

Кабмин Болгарии окажет поддержку компаниям, столкнувшимся с ростом расходов из-за повышения цен на фоне ближневосточного конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Болгарии выделило 100 млн евро для поддержки бизнеса и компенсации расходов на топливо на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр технического правительства страны Андрей Гюров.

«Еще в начале кризиса на Ближнем Востоке правительство предприняло быстрые меры, чтобы помочь гражданам с низкими доходами. Мы разработали пакет мер, чтобы избежать повышения цен и сохранить покупательную способность населения», — сообщил он в ходе брифинга.

Кабмин окажет поддержку транспортным компаниям и фирмам в области автоперевозок и сельского хозяйства, расходы которых значительно возросли из-за повышения цен.

Ранее KP.RU сообщал, что страны Европы начали ощущать экономические последствия войны США с Ираном. На фоне конфликта ЕС столкнулся с ускорением инфляции и ростом цен на энергоносители.

