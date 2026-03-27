Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, как безопасно удалить занозу

Врач Уланкина: занозу можно безопасно извлечь пластырем.

Источник: Комсомольская правда

Даже небольшая заноза может стать причиной дискомфорта, нагноения и воспаления. О том, как удалить занозу безопасно в домашних условиях, рассказала в беседе с «РИАМО» врач Ольга Уланкина.

— Если заноза очень мелкая, можно использовать клейкую ленту или пластырь: многократно прикладывая и снимая его, удается извлечь мелкие частицы. Если нет — потребуются тонкий пинцет с ровными кончиками и игла, стерильная от шприца. Иглой аккуратно приподнимают верхний слой кожи над занозой, после чего захватывают ее пинцетом. , — пояснила доктор.

Медик добавила, что затем ранку обязательно промывают большим количеством проточной воды с мылом, обрабатывают хлоргексидином и накладывают стерильную повязку. При сохранении болевых ощущений или припухлости рекомендуется обратиться к врачу.

Тем временем телеканал «Царьград» сообщил о самых частых дачных травмах. Обычно это ожоги, повреждения связок, переломы, а также порезы и царапины.