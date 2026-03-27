Врач рассказала, как безопасно удалить занозу

Даже небольшая заноза может стать причиной дискомфорта, нагноения и воспаления. О том, как удалить занозу безопасно в домашних условиях, рассказала в беседе с «РИАМО» врач Ольга Уланкина.
— Если заноза очень мелкая, можно использовать клейкую ленту или пластырь: многократно прикладывая и снимая его, удается извлечь мелкие частицы. Если нет — потребуются тонкий пинцет с ровными кончиками и игла, стерильная от шприца. Иглой аккуратно приподнимают верхний слой кожи над занозой, после чего захватывают ее пинцетом. , — пояснила доктор.
Медик добавила, что затем ранку обязательно промывают большим количеством проточной воды с мылом, обрабатывают хлоргексидином и накладывают стерильную повязку. При сохранении болевых ощущений или припухлости рекомендуется обратиться к врачу.
