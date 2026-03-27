Три опасности для мозга назвал врач Мартинес

Невролог Давид Перес Мартинес назвал три опасности для мозга, которые формируют так называемый «тихий коктейль».
По его словам, одним из факторов является чрезмерное использование смартфонов.
Врач отметил, что это может приводить к бессоннице, ухудшению концентрации и проблемам в социальном взаимодействии.
Вторым фактором специалист назвал активное использование искусственного интеллекта.
По его мнению, выполнение повседневных задач с его помощью снижает необходимость самостоятельно думать, что негативно влияет на когнитивные функции.
Третьей опасностью является избыток информации.
Мартинес пояснил, что в таких условиях человек начинает воспринимать окружающий мир поверхностно и теряет мотивацию к изучению нового.
