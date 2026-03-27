В Гурьевске ищут невысокую 18-летнюю девушку в синем спортивном костюме и чёрной жилетке

Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

Источник: Клопс.ru

В Гурьевске ищут 18-летнюю Надежду Хорошилову, которая пропала четыре дня назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Девушка не выходит на связь с 23 марта. Её местонахождение не установлено. Рост пропавшей — 140 см, она худощавого телосложения с короткими тёмными волосами и карими глазами. Была одета в чёрную жилетку, синий спортивный костюм и чёрные кеды. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50−80−38; 8 (4012) 520−444; 02; 102 или 112.