В Гурьевске ищут невысокую 18-летнюю девушку в синем спортивном костюме и чёрной жилетке

Девушка не выходит на связь с 23 марта. Её местонахождение не установлено. Рост пропавшей — 140 см, она худощавого телосложения с короткими тёмными волосами и карими глазами. Была одета в чёрную жилетку, синий спортивный костюм и чёрные кеды. Может нуждаться в медицинской помощи.