Психолог объяснила, как отличить реальный диагноз от моды на терапию

Попытки поставить себе диагноз после просмотра видео блогера или чтения статьи в интернете, не принесут пользу. Если есть реальная проблема — важно обращаться к специалисту, об этом заявила в разговоре с RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина.
— Как правило, 80% «диагнозов» из соцсетей рассыпаются после первого серьёзного разговора. Люди ставят себе диагнозы и находят в них оправдание: «Это не я ленивый, это мозг так работает». Важно видеть реальную потребность: когда симптомы мешают жить, работать, спать, есть, — говорит эксперт.
Психолог добавила, что плохое настроение может быстро пройти, а вот серьезное состояние длится неделями. В этом случае терапия действительно может понадобиться, однако, важно быть настроенным на работу над собой.
Ранее KP.RU рассказал, что 70% опрошенных россиян убеждены: работа с психологом улучшает качество отношений. 30% респондентов обоих полов отметили, что в случае проблем в отношениях готовы сразу пойти к специалисту за помощью. Только 9% опрошенных полагают, что терапия может навредить личной жизни.