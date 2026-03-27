Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог объяснила, как отличить реальный диагноз от моды на терапию

Люди сами ставят себе диагнозы, чтобы оправдать свое поведение, считает эксперт.

Источник: Комсомольская правда

Попытки поставить себе диагноз после просмотра видео блогера или чтения статьи в интернете, не принесут пользу. Если есть реальная проблема — важно обращаться к специалисту, об этом заявила в разговоре с RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина.

— Как правило, 80% «диагнозов» из соцсетей рассыпаются после первого серьёзного разговора. Люди ставят себе диагнозы и находят в них оправдание: «Это не я ленивый, это мозг так работает». Важно видеть реальную потребность: когда симптомы мешают жить, работать, спать, есть, — говорит эксперт.

Психолог добавила, что плохое настроение может быстро пройти, а вот серьезное состояние длится неделями. В этом случае терапия действительно может понадобиться, однако, важно быть настроенным на работу над собой.

Ранее KP.RU рассказал, что 70% опрошенных россиян убеждены: работа с психологом улучшает качество отношений. 30% респондентов обоих полов отметили, что в случае проблем в отношениях готовы сразу пойти к специалисту за помощью. Только 9% опрошенных полагают, что терапия может навредить личной жизни.