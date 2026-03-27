Головин: сборная России не ожидала такого сопротивления от команды Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Никарагуа была не слабой, а по физике — командой выше среднего, футболисты сборной России этого немного не ожидали. Такое мнение журналистам высказал полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная России обыграла в Краснодаре команду Никарагуа со счетом 3:1. Матч шел в рейтинг Международной федерации футбола, сборная России в нем занимает 36-е место, команда Никарагуа — 130-е.
«Получилось так, что команда точно не слабая, физически даже чуть выше средней. Наверное, где-то чуть не ожидали такого сопротивления, поэтому тяжелый первый тайм получился. В принципе, второй получше, но опять же — красная карточка у соперника. Пенальти я не видел, но красная точно была», — сказал Головин.