Министр культуры Чернецкий высказался о введении дресс-кода для зрителей в театрах Беларуси

Министр культуры Руслан Чернецкий высказался в эфире телеканала ОНТ о введении дресс-кода для зрителей в театрах Беларуси.
«Люди должны понимать, что поход в театр — сродни празднику. Очень много народа трудится, чтобы создать этот праздник для зрителя — это, во-первых. Во-вторых, это, наверное, будет выражением отношения к труду этих людей», — сказал Чернецкий.
Правда, по его словам, предлагать некий стиль для посещения спектаклей директивно не стоит: «Конечно, насильно вводить дресс-код — дело неблагодарное. Каждый зритель должен понимать, куда он приходит — это совершенно точно».
