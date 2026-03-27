Министр культуры Чернецкий высказался о введении дресс-кода для зрителей в театрах Беларуси

Министр культуры высказался про дресс-код для зрителей в театрах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр культуры Руслан Чернецкий высказался в эфире телеканала ОНТ о введении дресс-кода для зрителей в театрах Беларуси.

«Люди должны понимать, что поход в театр — сродни празднику. Очень много народа трудится, чтобы создать этот праздник для зрителя — это, во-первых. Во-вторых, это, наверное, будет выражением отношения к труду этих людей», — сказал Чернецкий.

Правда, по его словам, предлагать некий стиль для посещения спектаклей директивно не стоит: «Конечно, насильно вводить дресс-код — дело неблагодарное. Каждый зритель должен понимать, куда он приходит — это совершенно точно».

