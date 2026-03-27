В Псковской области ограничили связь и интернет из-за БПЛА

Он добавил, что оперативные службы переведены в усиленный режим и призвал южные районы к «особому вниманию».
Псковская область неоднократно подверглась атакам украинских дронов. Так, 23 марта в Плюсском районе региона при налете беспилотников была повреждена телевизионная вышка. В результате удара никто не пострадал.
С ограничениями работы мобильного интернета на фоне атак дронов сталкивались жители и других российских регионов. Так, утром 27 марта власти Санкт-Петербурга, предупредив о беспилотной опасности, заявили о возможных проблемах с интернетом.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.