Названа неожиданная причина появления морщин и брылей

Нарушение осанки может провоцировать не только боли в спине, но и отражаться на внешности и даже настроении. Об этом сообщила в разговоре с aif.ru врач-реабилитолог Мария Коновалова.
— Головная боль, эмоциональные колебания, снижение работоспособности могут быть вызваны сутулостью. Косметологи также называют круглую спину в качестве одной из причин ускоренного старения лица, появления морщин и брылей, — сказала медик.
По ее словам, сутулость также вызывает излишнее напряжение мышц шеи и нарушение кровоснабжения, что может стать причиной неврологических проблем.
Серьёзную угрозу несёт и деформация грудного отдела. По данным Life.ru, могут появиться перебои в работе сердца и высокое артериальное давление, ведь они напрямую связаны с проблемами с грудным отделом позвоночника.