Названа неожиданная причина появления морщин и брылей

Реабилитолог Коновалова: нарушение осанки может вызывать усталость и морщины.

Источник: Комсомольская правда

Нарушение осанки может провоцировать не только боли в спине, но и отражаться на внешности и даже настроении. Об этом сообщила в разговоре с aif.ru врач-реабилитолог Мария Коновалова.

— Головная боль, эмоциональные колебания, снижение работоспособности могут быть вызваны сутулостью. Косметологи также называют круглую спину в качестве одной из причин ускоренного старения лица, появления морщин и брылей, — сказала медик.

По ее словам, сутулость также вызывает излишнее напряжение мышц шеи и нарушение кровоснабжения, что может стать причиной неврологических проблем.

Серьёзную угрозу несёт и деформация грудного отдела. По данным Life.ru, могут появиться перебои в работе сердца и высокое артериальное давление, ведь они напрямую связаны с проблемами с грудным отделом позвоночника.