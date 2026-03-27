В Оренбуржье закрыли девять мостов и шесть участков дорог из-за паводковых вод

«По состоянию на 23:00 (21:00 мск) 27 марта на время прохождения паводка в 10 муниципальных образованиях (Илекский район, Кваркенский район, Октябрьский район, Новосергиевский район, Первомайский район, Домбаровский район, Переволоцкий район, Александровский район, Ташлинский район, Тюльганский район) Оренбургской области закрыты для движения транспортных средств девять мостовых сооружений, а также шесть участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении.