В Оренбуржье закрыли девять мостов и шесть участков дорог из-за паводковых вод

ОРЕНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Движение транспорта закрыто на девяти мостах и шести участках дорог в Оренбургской области из-за прохождения паводковых вод. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по региону в Мах.
«По состоянию на 23:00 (21:00 мск) 27 марта на время прохождения паводка в 10 муниципальных образованиях (Илекский район, Кваркенский район, Октябрьский район, Новосергиевский район, Первомайский район, Домбаровский район, Переволоцкий район, Александровский район, Ташлинский район, Тюльганский район) Оренбургской области закрыты для движения транспортных средств девять мостовых сооружений, а также шесть участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении.
По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Чаган у поста Сергиевка в Первомайском районе в 20:00 (18:00 мск) из-за интенсивного снеготаяния составил 832 см и приближается к неблагоприятной (870 см) и опасной (900 см) отметкам.