Мурчащие терапевты: стало известно, как именно кошки лечат людей

Психолог Королёва: кошки помогают снизить стресс и избавиться от тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Считается, что кошки могут лечить болезни, хотя научных доказательств этому нет. Но вот помочь хозяевам справиться с тревогой и стрессом мурчащие терапевты могут. Об этом заявила в разговоре с изданием aif.ru клинический психолог Юлия Королёва.

— Когда мы гладим кошку, у нас вырабатывается гормон привязанности — окситоцин, который снижает стресс. Это происходит за счёт повторяющихся монотонных прикосновений. Они активизируют парасимпатическую нервную систему и тревога уходит, — пояснила специалист.

Еще один «инструмент» пушистых докторов — мурлыканье. Оказывается, кошачье урчание происходит на частотах, которые успокаивают нервную систему и уменьшают выработку кортизола — гормона стресса.

Кстати, кошки действительно зачастую сами ложатся на больное место, однако ничего необычного тут нет. Всё дело в том, что температура на воспалённом участке чуть выше, поэтому мохнатые выбирают его интуитивно, передает Life.ru.