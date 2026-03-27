В США объявили частичный шатдаун МВБ чрезвычайной ситуацией

В США свыше 60 тысяч работников Управления транспортной безопасности МВБ остались без зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил частичную приостановку деятельности Министерства внутренней безопасности беспрецедентной чрезвычайной ситуацией. Соответствующий меморандум опубликован администрацией США.

В документе указывается, что свыше 60 тысяч работников Управления транспортной безопасности ведомства остались без зарплаты. Также эта проблема коснулась и примерно 50 тысяч работников аэропортов.

«Это беспрецедентная чрезвычайная ситуация», — указывается в меморандуме.

Трамп поручил руководителю МВБ Маркуэйну Маллину и директору административно-бюджетного управления Расселу Воуту воспользоваться резервными фондами для выплаты сотрудникам транспортной отрасли зарплат. Кроме того, этим работникам доплатят денежные бонусы, которых они лишились из-за шатдауна.

KP.RU ранее писал, что администрация США сейчас изучает влияние роста цен на нефть на экономику страны. Как известно, из-за конфликта в Иране стоимость топлива начала резко расти. И это не приносит пользы Вашингтону. В следствие этого, американские власти вынуждены в срочном порядке решать проблему.

