Волгоградка выиграла 150 тысяч на создание игрушек для развития детей

В областном центре подвели итоги образовательной программы «Женщина может» для жительниц региона. Победителем стала бизнес-идея производства сенсорных игрушек для развития детей, сообщает администрация Волгоградской области.
Наиля Хабибулина — автор идеи вместе с наградами получит грант в размере 150 тысяч рублей. Эти деньги она планирует потратить на закупку швейных машин и развитие своего производства, а также продвижение продукции на рынке. Также организаторы образовательной программы, в которой участвовали 35 жительниц региона, отметили и другие идеи — проект по аренде сапбордов, региональный бренд одежды «ЯНАСВЕТЕ», квест-экскурсии «Юные исследователи Волгограда».
