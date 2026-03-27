Ученые утверждают, что обнаружили в районе плато Гизы второго Сфинкса

Группа итальянских исследователей утверждает, что обнаружила в районе плато Гизы в Египте второго Сфинкса. По мнению ученых, его создали более трех тысяч лет назад. Об этом сообщил руководитель группы, радарный инженер Филиппо Бьонди.
Он рассказал, что линии, проведенные от пирамид к известному Сфинксу, указывают на идентичное зеркальное место, где, как полагают, находится вторая скульптура.
— Мы находим точную геометрическую корреляцию, 100 процентов от корреляции, в этой симметрии (…) Мы очень уверены, что объявим об этом… у нас есть уверенность около 80 процентов, — рассказал Бьонди.
Он добавил, что при использовании технологии спутникового радара была выявлена массивная структура, скрытая под 180-футовым холмом затвердевшего песка, говорится в материале Daily Mail.
Археологи во время реставрации церкви города Маастрихт, расположенного на юге Нидерландов, обнаружили скелет, который может принадлежать легендарному французскому мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, более известному как д’Артаньян.