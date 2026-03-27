Получивший запрет на въезд в Россию на 50 лет комик Нурлан Сабуров откроет сеть мужских клиник в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно источнику, Сабуров вошел в долю медицинского центра, оказывающего спектр различных услуг в сфере мужского здоровья, включая профильные операции и консультации с экспертами. Отмечается, что перед этим комик также прошел полный чекап по урологии в одном из филиалов клиники в Алма-Ате.
Медцентр в Дубае планируется открыть осенью 2026 года. Сам Сабуров станет лицом и амбассадором организации за рубежом.
Напомним, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию из-за нарушений миграционного и налогового законодательства страны. Также комик позволял себе антироссийские высказывания и критику СВО. Сам же Сабуров заявлял, что хотел бы вернуться в Россию, сменив репертуар и добавив патриотизма в выступления.