Садовод Самойлова: плодовые деревья и клумбы можно подкормить до схода снега

Садоводам, которые планируют получить богатый урожай, следует задуматься о подкормке плодовых деревьев еще до схода снега, об этом сообщила в беседе с aif.ru садовод Светлана Самойлова.
— Когда остаётся около 10 сантиметров снега, плодовые деревья и кустарники, грядки под будущие посадки овощей и клумбы можно подкормить — для этого достаточно разбросать комплексное гранулированное удобрение. В составе должны быть азот, фосфор, калий, микроэлементы, а также бактерии, — считает специалист.
Следующую подкормку навозом эксперт рекомендует проводить как только сойдёт снег. После установления устойчивой плюсовой температуры выше +10 градусов, уже можно использовать гумус.
